Каррера: «Спартаку» было тяжело с «Ливерпулем», но мы провели хорошую игру

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал домашнюю ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы сегодня хорошо выступили, но играли много в обороне. «Ливерпуль» — хороший клуб, и он затруднил нам сегодня жизнь. Нам было тяжело, но мы провели хорошую игру. Я бы не сказал, что мы не думали об атаках ближе к концу матча, просто они не получались. «Ливерпуль» атаковал, и нам было тяжело.
Почему так много мышечных травм? Здесь нет никаких мышечных травм, просто это усталость. Когда игроки выступают в таком ритме, это приводит к таким последствиям. Мышечных травм нет.
Селихов хорошо вошёл в игру, а для вратаря это особенно сложно. Тем более что он не готовился к этому матчу, сидел на лавке. Я доволен им. К игрокам у меня не будет никаких претензий. Просто скажу им, что они сыграли достойно с достойным соперником», — сказал Каррера в эфире «Все на матч».