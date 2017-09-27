Каррера: то, что мне сказал Конте о «Ливерпуле», пригодилось

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции после домашней ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов рассказал о своём разговоре по поводу соперника с наставником «Челси» Антонио Конте.
«Обсуждали „Ливерпуль“ буквально пару минут, и я услышал примерно то, что уже знал. Я мало разговаривал о „Ливерпуле“ – больше говорил о личных интересах, ситуации в клубе и отпуске. Но то, что он мне сказал, пригодилось», — передаёт слова итальянского специалиста корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
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