Трефилов: я говорил, что «Спартак» выиграет у «Ливерпуля» 2:1, но не угадал

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал ничью «Спартака» и «Ливерпуля» (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Должен поздравить спартаковских болельщиков и всё футбольное сообщество с тем, что мы удержали счёт 1:1. К сожалению, статистика не в нашу пользу, но будем надеяться, что „Спартак“ подольше продержится в Лиге чемпионов. Мы пришли на стадион, и хотелось бы увидеть прошлогодний „Спартак“. Но сегодня он выглядел немного слабее.
Я до матча говорил, что „Спартак“ выиграет 2:1, но не угадал. Был момент, когда я думал, что счёт будет обратный. Порядка семи моментов создали англичане, и лишь два-три момента в нашу пользу. Каррера реагировал более спокойно, а тренер „Ливерпуля“ — агрессивный. Он хотел выиграть, у него были моменты. Хотел бы поблагодарить спартаковских вратарей. Они молодцы, и дай бог им успехов», — сказал Трефилов в эфире «Все на матч».