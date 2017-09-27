Федун: после матча с «Ливерпулем» испытываю большое чувство облегчения

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал домашнюю ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Испытываю большое чувство облегчения, поскольку сезон этот не задался после того, как мы взяли Суперкубок. Началась бешенная череда травм. Очень много было неудач, пропущенных мячей через сердце. Удача от нас отвернулась. Можно сказать, что несмотря на то, что мы играли практически полуторным составом, мы смогли добиться позитивного результата.
Меня очень порадовали наши пацаны (молодёжная команда «Спартака» обыграла «Ливерпуль» со счётом 2:1. – Прим. «Чемпионата») сегодня, которые обыграли «Ливерпуль». Причём обыграли по делу: за счёт качества игры, более высокого мастерства. У нас хорошая смена растёт. Сегодня их старшие товарищи бились, как положено биться. Если бы мы так играли всегда, не было бы никаких проблем. В раздевалке похвалил команду. Сказал: «Ребята, с «Анжи» ничья и с «Ливерпулем» ничья», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.