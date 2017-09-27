Хендерсон: в другой день «Ливерпуль» бы выиграл со счётом 3:0 или 4:0

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена», завершилась вничью со счётом 1:1. Голами отметились Лукас Фернандо и Филиппе Коутиньо.
«Должны были выигрывать, а потому, естественно, разочарованы. Если вспомнить, как складывалась игра, какие моменты мы создали, то куда логичнее была бы наша убедительная победа. В другой день мы бы выиграли со счётом 3:0 или 4:0», — приводит слова полузащитника официальный сайт УЕФА.