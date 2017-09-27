Самедов и Попов избежали серьёзных травм

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов поведал о состоянии полузащитников команды Александра Самедова и Ивелина Попова, заменённых в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1). По его словам, у обоих нет серьёзных травм.
«У Самедова просто спазм. С Поповым проблем нет. Динамика выздоровления травмированных положительная. Промес, Зе Луиш и Глушаков идут на поправку, нужно ещё немного времени», — передаёт слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
На 84-й минуте прихрамывавшего Попова заменил Лоренсо Мельгарехо. На 93-й минуте Самедов упал на газоне и долго не мог подняться, после чего его заменили на Педро Рошу.
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