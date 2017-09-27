Самедов: «Ливерпуль» — это топ-уровень. Дай бог, эта ничья придаст уверенности

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал домашнюю ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«С моим здоровьем всё будет понятно чуть позже. Ничего серьёзного, просто спазм. Но через какое-то время будет более ясная картина. Ноги сводило, потому что много игр сыграли. После ребята меня потянули за ноги и боль отпустила.
«Ливерпуль»? Это уровень. Топ-уровень. Игроки индивидуально сильные. Мы понимали, с кем играем. Нас никто не перегружает, просто плотный график. Я не жалуюсь, но обойма у команды небольшая. Хочу верить, что скоро все поправятся. У нас впереди матч с «Уралом», надо победить. Дай бог, что эта ничья с «Ливерпулем» придаст уверенности», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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