Таски: «Севилья» — фаворит, но «Спартак» хочет победить

Защитник «Спартака» Сердар Таски после ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов поделился мнением о предстоящем 17 октября домашнем противостоянии с «Севильей».
«У «Севильи» уже четыре очка, она возглавляет группу, а у «Ливерпуля» всего два. Следующий матч мы проводим как раз с испанцами, и мы хотим победить. Сейчас «Севилья» – фаворит, потому что у неё больше всего очков.
У «Спартака» есть шансы выйти из группы, но нужно выигрывать. Только в таком случае у нас будет возможность продолжать», — передаёт слова Таски корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Турнирное положение в группе E после двух туров: 1. «Севилья» — 4 очка; 2. «Ливерпуль» — 2; 3. «Спартак» — 2; 4. «Марибор» — 1.