Коутиньо: «Спартак» — серьёзная команда, а Фернандо отметился шикарным голом

Полузащитник «Ливерпуля» Филлипе Коутиньо прокомментировал гостевую ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а также отметил красоту гола хавбека красно-белых Лукаса Фернандо.
«Я сохраняю спокойствие и делаю всё возможное для своей нынешней команды. Мы готовились к «Спартаку». Нам показывали нарезки матчей этого клуба. «Спартак» — серьёзная команда. Кого могу выделить? Фернандо отметился шикарным голом.
Мы создали много моментов, владели мячом. Ничья — это плохой результат для нас. Сейчас у нас в активе лишь две ничьи, но впереди ещё четыре матча для того, чтобы выйти из группы. Мане подвергся расистским оскорблениям? Нет, я этого не слышал», — передаёт слова Коутиньо корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Посмотреть гол Фернандо можно в «твиттере» РФПЛ.