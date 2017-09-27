Червиченко: ничейный результат — большое везение для «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов. «Спартак» и «Ливерпуль» сыграли в Москве вничью со счётом 1:1.
«Ребята бились до конца, бились до травм и делали всё, что могли. Они провели достойный матч. Благодаря такой самоотдаче, спартаковцам и улыбнулось счастье. Но такой результат – это большое везение. Благо, что оно было на стороне российской команды.
«Ливерпуль» не выглядел сегодня слабо, он просто разгильдяйски и расслабленно играл в атаке. Возможно, им просто не везло в этой игре, поскольку почти все острые атаки завершались ударами во вратаря. Со стороны эти сейвы казались очень эффектными, но на повторах было видно, что мяч просто летел либо в Реброва, либо в Селихова. Англичане, похоже, Александра вообще хотели внести в ворота вместе с мячом. С «Севильей» такого не будет. Эта команда будет реализовывать такие моменты. А если говорить про игру голкипера «Ливерпуля», то мы её сегодня почти не видели. Он прозевал гол Фернандо и всё.
В обороне «Спартака» вся та же несыгранность и несобранность. Там низкое качество игроков. Такие огрешности на последнем рубеже просто непозволительны. Как была эта проблема в обороне у спартаковцев три, пять, десять лет назад, так она и осталась. Молодым парням играть не доверяют. На поле выходит раз за разом Боккетти. Он уже медленный, много ошибается, но доверяют всё равно ему. Я понимаю, это соотечественник Карреры, но на мой взгляд, нужно рассматривать наших российских ребят», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.