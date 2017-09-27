Селихов: слышал, как болельщики «Спартака» скандировали моё имя, спасибо им

Голкипер «Спартака» Александр Селихов, заменивший в воротах получившего травму во втором тайме капитана Артёма Реброва, поблагодарил болельщиков за поддержку во встрече с «Ливерпулем» (1:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Ребров сегодня хорошо сыграл, пока был на поле. Я слышал, как болельщики скандировали моё имя, спасибо им. Сегодня у нас были моменты, со всеми можно играть.
Тянул ли время? Давал партнёрам отдохнуть», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Селихов: успел секундочку поволноваться, но потом почувствовал мяч