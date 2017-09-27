Кутепов ответил критикам, говорившим, что игроки «Спартака» «сливают» Карреру

Защитник «Спартака» Илья Кутепов ответил критикам, говорившим после матча красно-белых с «Анжи» (2:2) в рамках 11-го тура РФПЛ, что футболисты московской команды сливают главного тренера Массимо Карреру.
«Я не читаю прессу. Но хочется задать вопрос. Как вы думаете, на 85-й минуте при счёте 1:2 команда побежит отыгрываться, если сливает тренера? Я думаю, что нет», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
В матче с «Анжи» спартаковцам удалось отыграться благодаря голу на 92-й минуте матча.
Видео интервью с Кутеповым можно посмотреть на «Чемпионате».