Рамос: знали, что «Реал» наконец сможет победить в Дортмунде спустя столько лет

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями от гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).
«Знали, что „Реал“ наконец сможет победить в Дортмунде спустя столько лет, и сегодня это случилось. Было непросто, но мы показали характер и класс. „Реал“ на правильном пути после всей этой критики. Мы хотим вновь выйти на свой самый высокий уровень, и думаю, что сегодняшний матч — это шаг в правильном направлении», — приводит слова Рамоса пресс-служба УЕФА.
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