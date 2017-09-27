Коутиньо: Мане подвергся расистским оскорблениям? Нет, я этого не слышал

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, признанный лучшим игроком встречи со «Спартаком» (1:1) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщил, что не слышал расистские оскорбления в адрес своего одноклубника Садио Мане со стороны болельщиков московского клуба вопреки утверждениям бразильских журналистов в обратном.
«Мане подвергся расистским оскорблениям? Нет, я этого не слышал», — передаёт слова Коутиньо корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Коутиньо: «Спартак» — серьёзная команда, а Фернандо отметился шикарным голом