Бош: «Боруссия» проиграла «Реалу» не из-за неназначенного пенальти

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).
«У нас обороняются 11 человек и те же 11 человек атакуют. Нельзя перекладывать вину за поражение от „Реала“ на одних защитников. Мы всё время были на шаг позади мастеровитого соперника, который почти не совершал ошибок. „Боруссия“ должна лучше обороняться. „Реал“ справлялся с нашим прессингом, и мы должны понять, что пошло не так. Да, Рамос явно сыграл рукой в начале матча – очевидный пенальти. Мы могли повести в счёте, но поражение „Боруссии“ справедливо», — приводит слова Боша Bild.
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