«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку: вы были великолепны!

Московский «Спартак» выразил благодарность болельщикам красно-белых, поддержавшим команду в матче с «Ливерпулем» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча соперников, которая завершались со счётом 1:1, по официальным данным собрала на трибунах «Открытие Арены» 43 376 зрителей.
«Вы были великолепны! Спасибо за лучшую поддержку на свете!» — говорится в сообщении «Спартака», опубликованном в официальном клубном «твиттере».
Сообщение пресс-службы и фотографии с матча можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».
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