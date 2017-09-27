Слуцкий: когда не выигрываешь в пяти матчах подряд, то теряешь уверенность

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий после поражения от «Престона» (1:2) в домашнем матче десятого тура Чемпионшипа выразил разочарование в связи с неудачами «тигров», отметив, что команда теряет уверенность в своих силах.
«В такой ситуации можно потерять уверенность, все сейчас очень расстроены. В каждом матче мы были близки к успеху, у нас были шансы победить, но у нас не получается. Когда не выигрываешь в пяти матчах подряд, то, конечно, теряешь уверенность.
У нас много опытных игроков и несколько молодых футболистов, но это новая команда. Хороший результат очень важен для нашего развития. Когда этих результатов нет и нет удачи, то это очень сложно.
Мы очень близки к хорошим результатам. Сейчас никто не думает о возвращении в Премьер-лигу или вылете из Чемпионшипа. Нам нужна стабильность, и только после этого мы сможем понять, что нас ждёт и какие у нас шансы. Сейчас у нас этой стабильности нет», — цитирует российского специалиста Hull Daily Mail.