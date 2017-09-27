Лэмпард: Коутиньо сыграл блестяще, но нужны люди, которые умеют завершать атаки

Бывший полузащитник сборной Англии Фрэнк Лэмпард по достоинству оценил игру полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо по итогам встречи со «Спартаком» (1:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Коутиньо сыграл просто блестяще. Иногда его игра отличается от действий всех остальных. Пасы и оценка ситуации Коутиньо на поле позволяли команде правильно распоряжаться мячом. Он играл центральную роль в создании всех опасных моментов, но в конце концов нужны люди, которые умеют завершать атаки», — подчеркнул Лэмпард в эфире BT Sport.
Коутиньо признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Ливерпуль»