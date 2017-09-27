Пятов: знал, как Агуэро исполнит пенальти, тренер отлично меня подготовил

Голкипер «Шахтёра» Андрей Пятов, отразивший 11-метровый удар в исполнении Серхио Агуэро, дал оценку поражению донецкого клуба в матче с «Манчестер Сити» (0:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы были готовы к такому тяжёлому противостоянию. До пропущенного гола неплохо удавалось сдерживать натиск соперника, было несколько моментов у нас. Гол де Брюйне немного надломил команду. Мы пытались контролировать мяч, хотели заставить англичан смещаться ближе к нашим воротам, чтобы потом проникающими передачами выходить атаку.
Если бы забили в первом тайме, была бы совсем другая игра. Я знал, как Агуэро исполнит пенальти. Спасибо тренеру, он отлично меня подготовил», — приводит слова вратаря пресс-служба «горняков».
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