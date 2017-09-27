Бутко: было видно, что после перерыва футболисты «Шахтёра» физически подсели

Защитник «Шахтёра» Богдан Бутко прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов, а также поделился ожиданиями от противостояния с «Фейеноордом» в третьем и четвёртом турах.
«Трудно находиться 90 минут в обороне. В первом тайме мы неплохо двигались, а после перерыва видно было, что физически подсели. На мой взгляд, пенальти в нашу сторону не было, футболист прокидывал мяч от ворот. Но судья решил назначить одиннадцатиметровый. Тем не менее, играя против такого клуба, мы все получили колоссальный опыт.
Это мой дебют в Лиге чемпионов, эмоции просто переполняют сейчас! Впереди два поединка с «Фейеноордом» – постараемся взять максимум очков», — приводит слова Бутко пресс-служба «горняков».
«Манчестер Сити» обыграл «Шахтёр», «Наполи» оказался сильнее «Фейеноорда»