СМИ: Месси сказал Маффео, что «играть в таком стиле – полное дерьмо»

Защитник «Жироны» Пабло Маффео в матче шестого тура испанской Примеры услышал от форварда каталонцев Лионеля Месси не только пару простых вопросов, но и нелицеприятное высказывание. Ранее 20-летний Маффео, который играет за «Жирону» на правах аренды из «Манчестер Сити», заявил, что Месси лишь спросил, сколько ему лет и действительно ли он арендован у «горожан».
Испанское издание El Dia Despues утверждает, что Маффео сообщил своим партнёрам и другие подробности общения с Месси. Так, присев на скамейку запасных, защитник с усмешкой произнёс: «Ты знаешь, что он мне сказал? Что играть в таком стиле – полное дерьмо».
Видео можно посмотреть на странице El Día Despues в «Твиттере».