Роналду: удивляет мнение публики на мой счёт, критика становится всё хуже

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду выразил недоумение в связи с критикой, которая время от времени звучит в его адрес. Португальский футболист сказал об этом после матча группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Играя на выезде, «сливочные» одержали победу со счётом 3:1, а сам Роналду отметился дублем.
«Кажется, что в каждом матче я должен доказывать, кем являюсь на самом деле. Меня удивляет мнение публики на мой счёт. Однако ещё раз укажу на статистику: очень рад, что провёл 400-й матч за «Реал». Не знаю, сколько забил, те, кто говорит обо мне, наверное, знают об этом лучше меня. Когда я в соответствующем состоянии и представляется возможность забить, я делаю это. Иногда мои удары отражают голкиперы и стойки ворот, но это футбол. Моя этика жизни всегда одна и та же. Я образцовый профессионал и никогда не отчаиваюсь. Разум мой всегда здрав, чист и готов к вызовам и критике, которая с каждым разом становится всё хуже. Чувствую себя хорошо вместе со своими партнёрами по команде», — цитирует Роналду Marca.