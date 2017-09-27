Киммих: ради таких матчей, как с «ПСЖ», и становишься футболистом

Защитник «Баварии» Джошуа Киммих признался, что с нетерпением ждёт матча с «ПСЖ» и нападающим парижан Неймаром в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Я в предвкушении. Неймар — лучший в мире в том, что касается ситуаций один на один. Ради таких матчей ты и тренируешься каждый день. Ради этого и становишься футболистом. Для того чтобы выходить на поле в Лиге чемпионов против лучших», — приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».
Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится сегодня, 27 сентября. Начало – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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