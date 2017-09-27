100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вальверде: абсурдно говорить, что «Барселона» не замечает отсутствия Иньесты

27 сентября 2017, среда. 06:47 Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что значение полузащитника Андреса Иньесты для команды переоценить невозможно. Наставник сине-гранатовых сказал об этом перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом», который состоится сегодня, 27 сентября.

«Очевидно, что Иньеста имеет фундаментальное значение для «Барселоны». Абсурдно говорить, что «Барселона» не замечает отсутствия Иньесты на поле. Игра команды была отмечена его действиями в течение многих лет. Он по ходу сезона будет играть важную роль для команды. Надеюсь, Андрес продолжит демонстрировать этот уровень игры», — приводит слова Вальверде Marca.

Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отметил, что клуб близок к продлению контракта с Иньестой. Действующее соглашение игрока в силе до лета 2018 года.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Андрес Иньеста Эрнесто Вальверде
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
08:05 В Малави 4 арбитра дисквалифицированы пожизненно за получение взятки в $ 20
08:03 Семеду: соперничество с «Реалом» не портит мои отношения с Роналду
07:52 Роналду: наверное, Перес знает о новом контракте для меня лучше, чем я
07:43 Заммер: «Боруссия» Д демонстрирует невероятную сплочённость и дух
07:42 Бэйл: для «Реала» полезно иметь этот менталитет победителя
07:38 Де Брёйне: «Шахтёр» — очень техничная команда, которую недооценивают в Европе
07:19 Шевченко: в матчах с Косово и Хорватией давление на Украину будет огромным
07:19 «Милан» может попытаться вернуть Анчелотти на пост главного тренера
07:17 Пейчинович: самый серьёзный соперник «Локомотива» — «Спартак», а не «Зенит»
07:01 Серхио Рамос: дай бог, чтобы Роналду и Бэйл продолжали играть так же
07:00 Анчелотти: Левандовски завершит карьеру в «Баварии»
07:00 Слёзы Реброва, жена Комбарова, поцелуй Карреры и провокации фанатов. Фотообзор
06:55 Эмери: «ПСЖ» может показать, что находится на том же уровне, что и «Бавария»
06:48 Зидан: в Примере постараемся сыграть так же, но ясно, что ЛЧ – особенный турнир
06:47 Вальверде: абсурдно говорить, что «Барселона» не замечает отсутствия Иньесты
06:40 Степаненко: пенальти в нашу сторону был спорным, а у ворот «МС» – стопроцентным
06:25 Киммих: ради таких матчей, как с «ПСЖ», и становишься футболистом
06:23 Роналду: удивляет мнение публики на мой счёт, критика становится всё хуже
06:20 СМИ: Месси сказал Маффео, что «играть в таком стиле – полное дерьмо»
06:05 Бубнов: ничья с «Ливерпулем» для «Спартака» равноценна победе
05:37 «Манчестер Сити» — «Шахтёр» — 2:0. Видеообзор матча
05:20 Бутко: было видно, что после перерыва футболисты «Шахтёра» физически подсели
05:14 «Севилья» — «Марибор» — 3:0. Видеообзор матча
04:53 Пятов: знал, как Агуэро исполнит пенальти, тренер отлично меня подготовил
04:46 Лэмпард: Коутиньо сыграл блестяще, но нужны люди, которые умеют завершать атаки
04:33 Слуцкий: когда не выигрываешь в пяти матчах подряд, то теряешь уверенность
04:12 Клопп — о матче со «Спартаком»: это была сумасшедшая игра
03:55 «Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку: вы были великолепны!
03:39 Мельгарехо: выходил всего на несколько минут, но хотел забить «Ливерпулю»
03:38 Бен-Йеддер: забрал мяч домой на память о хет-трике в ворота «Марибора»
03:30 Бош: «Боруссия» проиграла «Реалу» не из-за неназначенного пенальти
03:19 Кейн: «Тоттенхэм» превзошёл АПОЭЛ в реализации
03:13 Бэйл не доиграл матч в Дортмунде из-за мышечных судорог
03:04 Тренер «Шахтёра»: недоволен результатом матча с «Ман Сити», но горжусь командой
02:58 Глушаков — Реброву: мы с тобой! Ты наш красно-белый, всё будет хорошо
02:55 Гвардиола: игроки «Манчестер Сити» могут гордиться победой над «Шахтёром»
02:47 Федун: дымовые шашки — это провокация, фанаты обещали, что такого не будет
02:46 Почеттино: Кейн провёл выдающийся матч
02:27 Боккетти наложили три шва после матча с «Ливерпулем»
02:25 Коутиньо: Мане подвергся расистским оскорблениям? Нет, я этого не слышал
02:19 Рамос: знали, что «Реал» наконец сможет победить в Дортмунде спустя столько лет
02:15 Источник: Старридж и Мане столкнулись с проявлениями расизма в игре в Москве
02:08 «Боруссия» Д — «Реал» — 1:3. Видеообзор матча
02:03 Ещенко: «Спартак» настраивался на победу, иначе зачем выходить на поле
01:56 «Спартак» — «Ливерпуль» — 1:1. Видеообзор матча
Все новости RSS
Партнерский контент