Вальверде: абсурдно говорить, что «Барселона» не замечает отсутствия Иньесты

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что значение полузащитника Андреса Иньесты для команды переоценить невозможно. Наставник сине-гранатовых сказал об этом перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом», который состоится сегодня, 27 сентября.
«Очевидно, что Иньеста имеет фундаментальное значение для «Барселоны». Абсурдно говорить, что «Барселона» не замечает отсутствия Иньесты на поле. Игра команды была отмечена его действиями в течение многих лет. Он по ходу сезона будет играть важную роль для команды. Надеюсь, Андрес продолжит демонстрировать этот уровень игры», — приводит слова Вальверде Marca.
Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отметил, что клуб близок к продлению контракта с Иньестой. Действующее соглашение игрока в силе до лета 2018 года.