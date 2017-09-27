Зидан: в Примере постараемся сыграть так же, но ясно, что ЛЧ – особенный турнир

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил значение Лиги чемпионов для «Королевского клуба». Наставник «сливочных» сказал об этом после матча группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Играя на выезде, «сливочные» одержали победу со счётом 3:1.
«В предыдущем сезоне мы сыграли достойно и в чемпионате Испании. В воскресенье постараемся в Примере сыграть так же, но ясно, что Лига чемпионов – особенный турнир. Сезон длинный, и он будет очень сложным. Нужно поздравить всех футболистов с игрой с «Боруссией», — приводит слова Зидана Marca.
Зидан: «Реал» провёл два чудесных тайма и мог забить «Боруссии» больше голов