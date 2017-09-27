Эмери: «ПСЖ» может показать, что находится на том же уровне, что и «Бавария»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о своих ожиданиях от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».
«Мы будем играть против команды с великой историей. Против команды, которая хочет выиграть этот турнир. Мы можем показать, что тоже находимся на этом уровне. Нам предстоит важный матч, поскольку мы хотим финишировать в группе на первом месте», — приводит слова Эмери официальный сайт «Баварии».
Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится сегодня, 27 сентября. Начало – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Эмери сможет рассчитывать на Неймара и Ди Марию в матче с «Баварией»