Слёзы Реброва, жена Комбарова, поцелуй Карреры и провокации фанатов. Фотообзор

26 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве в матче второго тура группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1. Голы на счету полузащитника красно-белых Лукаса Фернандо и хавбека мерсисайдцев Филиппе Коутиньо.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Спартак» – «Ливерпуль», подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым и Александром Мысякиным.
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