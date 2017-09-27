Анчелотти: Левандовски завершит карьеру в «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не сомневается, что нападающий Роберт Левандовски повесит бутсы на гвоздь в немецком гранде. Итальянский специалист сказал об этом перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 27 сентября в Париже.
«Контракт Роберта с «Баварией» в силе ещё четыре года. Роберт завершит карьеру в «Баварии», — приводит слова Анчелотти интернет-портал Goal.
Недавно польский футболист отличился высказыванием, вызвавшим большой резонанс. Форвард высказал мысль о том, что в данный момент в футболе важнее деньги и успехи, а не верность клуба своей философии. Левандовски выразил сожаление в связи с тем, что немецкий гранд не способен соответствовать платёжеспособности таких команд, как «ПСЖ» и «Барселона». Эти слова вызвали недовольство руководства мюнхенцев.