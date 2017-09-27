Серхио Рамос: дай бог, чтобы Роналду и Бэйл продолжали играть так же

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос отметил роль для команды таких игроков, как нападающий Криштиану Роналду и полузащитник Гарет Бэйл. Рамос сказал об этом после матча группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Играя на выезде, «сливочные» одержали победу со счётом 3:1. При этом Роналду отметился дублем, а Бэйл стал автором одного гола и результативной передачи.
«Когда Роналду и Бэйл действуют удачно перед воротами соперника, то это важно для «Реала». Дай бог, чтобы они продолжали играть так же. Однако, вне зависимости от их действий, необходимо отметить командную работу в обороне. Соперник действует впереди на очень высоких скоростях и опасен на контратаках. Но мы знали, как надо нейтрализовать их», — цитирует Рамоса Marca.