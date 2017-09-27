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«Милан» может попытаться вернуть Анчелотти на пост главного тренера

27 сентября 2017, среда. 07:19 Футбол

Руководство «Милана» рассматривает вопрос о том, чтобы вернуть на пост главного тренера команды наставника мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации источника, руководство итальянского гранда недовольно работой наставника россонери Винченцо Монтеллы. Перед стартом сезона «Милан» потратил около € 200 млн на приобретение новых футболистов, однако по итогам 6 туров команда набрала 12 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.

В «Милане» рассматривают кандидатуру не одного специалиста, но главным претендентом на этот пост является Анчелотти. Последний возглавлял «Милан» с 2001 по 2009 год. Под его руководством команда, в частности, выиграла чемпионат Италии (сезон-2003/04), Кубок Италии (сезон-2002/03), Лигу чемпионов (сезон-2002/03 и 2006/07), Суперкубок УЕФА (2003, 2007) и клубный чемпионат мира (2007).

Анчелотти: возвращение в «ПСЖ»? В футболе всё возможно
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Бавария ФК Милан Винченцо Монтелла Карло Анчелотти
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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