Шевченко: в матчах с Косово и Хорватией давление на Украину будет огромным

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил шансы своей команды попасть в финальную стадию ЧМ-2018. На данный момент украинцы имеют в активе 14 очков и занимают четвёртое место в группе I. До конца отборочного цикла подопечным Шевченко осталось сыграть с Косово (6 октября) и Хорватией (9 октября).
«У нас очень сложная группа. Уже на старте квалификации все тренеры говорили, что это очень ровная группа. И Хорватия, и Исландия, и Украина особенно сильны дома. У нас хорошие шансы. Впереди у Украины два очень важных матча – против Косово и Хорватии. Думаю, всё складывается для команды весьма неплохо.
Для победы недостаточно просто выйти на поле и играть в футбол. Надо показать свой максимум, ведь это невероятно важные матчи, и давление на футболистов будет огромным. Мы много времени уделяем подготовке, и я надеюсь, что результат не заставит себя ждать", — приводит слова Шевченко официальный сайт ФИФА.