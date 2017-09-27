Де Брёйне: «Шахтёр» — очень техничная команда, которую недооценивают в Европе

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился впечатлениями от победы над «Шахтёром» (2:0) во втором туре Лиги чемпионов.
«Сегодня „Шахтёр“ сыграл очень и очень организованно. Это очень техничная команда, которую недооценивают в Европе. Первый тайм получился непростым. Обе команды имели несколько шансов. Вторая половина получилась намного лучше: мы были организованны и создали больше шансов. Даже за последние 20 минут мы могли забить ещё один или два гола, но мы довольны победой со счётом 2:0 и тем, что смогли не пропустить.
Мы стараемся преуспеть в Лиге чемпионов. В этом турнире всегда тяжело играть. Теперь нам предстоят две игры с «Наполи», который чем-то похож на «Шахтёр» — их стили игры немного схожи, а сама команда является недооценённой", — приводит слова Де Брёйне официальный сайт УЕФА.