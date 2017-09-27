Заммер: «Боруссия» Д демонстрирует невероятную сплочённость и дух

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер адресовал слова похвалы игрокам, тренерскому штабу и руководству дортмундской «Боруссии». Команда по итогам шести туров является лидером чемпионата Германии, и Заммер признался, что восхищается действиями дортмундцев на поле.
«Мы не можем забыть вопросы, связанные с Обамейянгом, Усманом Дембеле и сменой главного тренера. Клуб отлично справился со всеми проблемами, действуя спокойно и открыто. И думаю, что исполнительный директор «Боруссии» Ватцке ещё долго будет в распоряжении клуба. Немецкий футбол извлечёт из этого дивиденды. Правда, «Бавария» не всегда будет счастлива. «Боруссия» демонстрирует невероятную сплочённость, дух и менталитет», — цитирует Заммера интернет-портал Goal.