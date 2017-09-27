Роналду: наверное, Перес знает о новом контракте для меня лучше, чем я

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметил, что затрудняется отвечать на вопрос о новом контракте с «Королевским клубом». Футболист сборной Португалии подчеркнул, что этот вопрос в компетенции президента «Королевского клуба» Флорентино Переса.
«Это хороший вопрос. Я сам доволен, события развиваются естественным образом. Наверное, Перес знает о новом контракте для меня лучше, чем я. Я сам делаю то, что мне нравится больше всего, и доволен этим», — приводит слова Роналду AS.
Действующее соглашение Роналду с «Реалом» в силе до лета 2021 года.
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