Семеду: соперничество с «Реалом» не портит мои отношения с Роналду

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду отметил, что у него дружеские взаимоотношения с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду, несмотря на то что тот защищает цвета принципиального соперника. Эти футболисты также выступают в составе сборной Португалии.
«Соперничество с «Реалом» не портит мои отношения с Роналду. Мы хорошо ладим друг с другом», — цитирует Семеду испанское интернет-издание Sport.
На вопрос о том, почему его прозвали Мотоциклетом, Семеду ответил: «За мной закрепилась эта кличка вследствие того, что мне постоянно удаётся подключаться к атакам и возвращаться в оборону по своему флангу. Всё это мы прорабатываем на тренировках».
Семеду: с каждой игрой я чувствую себя в «Барселоне» всё лучше