До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В Малави 4 арбитра дисквалифицированы пожизненно за получение взятки в $ 20

27 сентября 2017, среда. 08:05 Футбол

Четверо футбольных арбитров из Малави дисквалифицированы пожизненно за то, что получили взятку в размере $ 20 на всех, сообщает AP News. За эти деньги судьи должны были повлиять на исход матча между командами «Нчало Юнайтед» и «Читипа Юнайтед» в пользу первых.

Впрочем, выполнить условия сделки арбитрам не удалось. «Нчало Юнайтед» не смог победить, уступив в серии пенальти. Клуб потребовал от арбитров вернуть деньги. Поскольку судьи смогли отдать лишь $ 15, руководство клуба возмутилось и обратилось к властям.

Экс-форвард «Локомотива» получил два года исправительных работ за взятку в € 100
Источник: AP News Сообщить об ошибке
Теги
Футбольное судейство
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
08:05 В Малави 4 арбитра дисквалифицированы пожизненно за получение взятки в $ 20
08:03 Семеду: соперничество с «Реалом» не портит мои отношения с Роналду
07:52 Роналду: наверное, Перес знает о новом контракте для меня лучше, чем я
07:43 Заммер: «Боруссия» Д демонстрирует невероятную сплочённость и дух
07:42 Бэйл: для «Реала» полезно иметь этот менталитет победителя
07:38 Де Брёйне: «Шахтёр» — очень техничная команда, которую недооценивают в Европе
07:19 Шевченко: в матчах с Косово и Хорватией давление на Украину будет огромным
07:19 «Милан» может попытаться вернуть Анчелотти на пост главного тренера
07:17 Пейчинович: самый серьёзный соперник «Локомотива» — «Спартак», а не «Зенит»
07:01 Серхио Рамос: дай бог, чтобы Роналду и Бэйл продолжали играть так же
07:00 Анчелотти: Левандовски завершит карьеру в «Баварии»
07:00 Слёзы Реброва, жена Комбарова, поцелуй Карреры и провокации фанатов. Фотообзор
06:55 Эмери: «ПСЖ» может показать, что находится на том же уровне, что и «Бавария»
06:48 Зидан: в Примере постараемся сыграть так же, но ясно, что ЛЧ – особенный турнир
06:47 Вальверде: абсурдно говорить, что «Барселона» не замечает отсутствия Иньесты
06:40 Степаненко: пенальти в нашу сторону был спорным, а у ворот «МС» – стопроцентным
06:25 Киммих: ради таких матчей, как с «ПСЖ», и становишься футболистом
06:23 Роналду: удивляет мнение публики на мой счёт, критика становится всё хуже
06:20 СМИ: Месси сказал Маффео, что «играть в таком стиле – полное дерьмо»
06:05 Бубнов: ничья с «Ливерпулем» для «Спартака» равноценна победе
05:37 «Манчестер Сити» — «Шахтёр» — 2:0. Видеообзор матча
05:20 Бутко: было видно, что после перерыва футболисты «Шахтёра» физически подсели
05:14 «Севилья» — «Марибор» — 3:0. Видеообзор матча
04:53 Пятов: знал, как Агуэро исполнит пенальти, тренер отлично меня подготовил
04:46 Лэмпард: Коутиньо сыграл блестяще, но нужны люди, которые умеют завершать атаки
04:33 Слуцкий: когда не выигрываешь в пяти матчах подряд, то теряешь уверенность
04:12 Клопп — о матче со «Спартаком»: это была сумасшедшая игра
03:55 «Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку: вы были великолепны!
03:39 Мельгарехо: выходил всего на несколько минут, но хотел забить «Ливерпулю»
03:38 Бен-Йеддер: забрал мяч домой на память о хет-трике в ворота «Марибора»
03:30 Бош: «Боруссия» проиграла «Реалу» не из-за неназначенного пенальти
03:19 Кейн: «Тоттенхэм» превзошёл АПОЭЛ в реализации
03:13 Бэйл не доиграл матч в Дортмунде из-за мышечных судорог
03:04 Тренер «Шахтёра»: недоволен результатом матча с «Ман Сити», но горжусь командой
02:58 Глушаков — Реброву: мы с тобой! Ты наш красно-белый, всё будет хорошо
02:55 Гвардиола: игроки «Манчестер Сити» могут гордиться победой над «Шахтёром»
02:47 Федун: дымовые шашки — это провокация, фанаты обещали, что такого не будет
02:46 Почеттино: Кейн провёл выдающийся матч
02:27 Боккетти наложили три шва после матча с «Ливерпулем»
02:25 Коутиньо: Мане подвергся расистским оскорблениям? Нет, я этого не слышал
02:19 Рамос: знали, что «Реал» наконец сможет победить в Дортмунде спустя столько лет
02:15 Источник: Старридж и Мане столкнулись с проявлениями расизма в игре в Москве
02:08 «Боруссия» Д — «Реал» — 1:3. Видеообзор матча
02:03 Ещенко: «Спартак» настраивался на победу, иначе зачем выходить на поле
01:56 «Спартак» — «Ливерпуль» — 1:1. Видеообзор матча
Все новости RSS
Партнерский контент