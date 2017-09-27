В Малави 4 арбитра дисквалифицированы пожизненно за получение взятки в $ 20

Четверо футбольных арбитров из Малави дисквалифицированы пожизненно за то, что получили взятку в размере $ 20 на всех, сообщает AP News. За эти деньги судьи должны были повлиять на исход матча между командами «Нчало Юнайтед» и «Читипа Юнайтед» в пользу первых.
Впрочем, выполнить условия сделки арбитрам не удалось. «Нчало Юнайтед» не смог победить, уступив в серии пенальти. Клуб потребовал от арбитров вернуть деньги. Поскольку судьи смогли отдать лишь $ 15, руководство клуба возмутилось и обратилось к властям.
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