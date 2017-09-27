«Реал» заинтересовался Дибалой

Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему туринского «Ювентуса» Пауло Дибале, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес лично заинтересован в приобретении футболиста сборной Аргентины. Он считает, что на трансферном рынке больше нет футболистов с такими игровыми качествами.
Ранее «Реал» уже проявлял интерес к Дибале, но затем переключился на нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, который играл за «Монако». Однако в услугах футболиста был заинтересован и «ПСЖ», с которым Перес не захотел тягаться в финансовом аспекте. «ПСЖ» взял игрока на правах аренды с последующим правом выкупа его трансферного листа.
Грэди Брюер нокаутировал Альберта Онолуноуза