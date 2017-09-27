Анчелотти: у «Баварии» есть одно преимущество над «ПСЖ»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти отметил один фактор, который даст его команде преимущество в предстоящем матче с «ПСЖ». Этим командам предстоит встретиться в игре группового этапа Лиги чемпионов.
«У «Баварии» есть одно преимущество над «ПСЖ». В Лиге чемпионов у нас больше опыта. Мы хотим показать достойную во всех смыслах игру. Для этого нам необходимы все наши выигрышные качества», — приводит слова итальянского специалиста tz.
Матч между немецким грандом и «ПСЖ» состоится 27 сентября на поле парижского клуба.
Анчелотти: у «ПСЖ» команда фантастического уровня