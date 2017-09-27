Хави: Месси и Маскерано не наслаждались игрой в сборной Аргентины

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», считает, что нападающий каталонской команды Лионель Месси не получал наслаждения от выступления в сборной Аргентины. То же самое Хави сказал и относительно защитника сине-гранатовых Хавьера Маскерано.
«Сборной Аргентины не сопутствовала удача, которая необходима, чтобы выиграть титул. Они должны сильнее сплотиться, чтобы выиграть значительный турнир. Именно так поступила в своё время национальная команда Испании. Когда я играл в «Барселоне», у меня складывалось впечатление, что Месси и Маскерано не наслаждались игрой в сборной Аргентины», — приводит слова Хави TyC Sports.
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