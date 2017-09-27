Веденеев: когда «Зенит» прижимают к воротам, Дзюба абсолютно бесполезен

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев, комментируя выездной матч петербургской команды с «Краснодаром» (2:0) в 11-м туре РФПЛ, отметил, что нападающий Артём Дзюба при игре от обороны приносит мало пользы своему клубу.
«Во втором тайме «Зенит» был прижат к воротам, и, конечно, Дзюба в такой ситуации стал бесполезен. Потому что в контратакующих действиях он достаточно слаб — явно скорости не хватает. Из-под него очень много мячей выбивалось, напрашивались замены — Кокорина вперёд, какого-то еще техничного игрока средней линии, как вот вышел Паредес. Наверняка у тренеров эта идея была. Наверняка они её имели в виду и обсуждали, но поскольку увидели, что команда и так справляется, оставили всё без изменений, решили пока не выпускать.
С Дзюбой играли уже не раз — его знают, его изучили, с ним привыкли действовать плотно. Дзюбе не хватает каких-то качеств, благодаря которым он мог бы за все мячи цепляться. Второе — сильно вырос объём работы. Как и все игроки атаки «Зенита», он сегодня вынужден очень много трудиться, практически у него нет времени на отдых. Он должен обороняться, он должен помогать, он должен прессинговать. А тут — больше двигаешься, быстрее устаешь. А коль так, то с моментами, с реализацией становится уже похуже. Поэтому любому даже не форварду, а любому игроку, который хочет сыграть на высоком уровне, надо понимать, что ему нужно много-много бегать и сохранять свежие ноги и ясную голову — тогда мячи полетят по углам. Вот и всё", — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».