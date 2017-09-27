Вальверде признался, что сомневался в целесообразности приобретения Паулиньо

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что изначально сомневался в целесообразности приобретения полузащитника сборной Бразилии Паулиньо. Тем не менее испанский гранд приобрёл футболиста у китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд».
«Да, были некоторые сомнения насчёт Паулиньо. Но это футболист, который привносит в игру нашей команды нечто иное. Паулиньо отлично адаптировался к коллективу. Мы более чем удовлетворены», — приводит слова рулевого каталонской команды Marca.
Перед приобретением Паулиньо «Барселона» даже контактировала с сотрудниками конфедерации футбола Бразилии. Каталонцам не советовали покупать Паулиньо, отмечая, что он не соответствует их философии игры.
Рикельме сравнил полузащитника «Барселоны» Паулиньо с Лэмпардом