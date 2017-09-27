«Зенит» поздравил Адвоката с 70-летием

«Зенит» поздравил бывшего главного тренера петербургского клуба Дика Адвоката с днём рождения. Сегодня голландскому специалисту исполняется 70 лет.
Голландец возглавил сине-бело-голубых 26 июня 2006 года и работал с командой до лета 2009 года. Под руководством специалиста сине-бело-голубые провели 139 матчей, одержали 68 побед и 42 раза сыграли вничью, выиграли чемпионат и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.
В качестве главного тренера он также работал со сборными Нидерландов, России, Бельгии, Сербии, ОАЭ, Южной Кореи, а также с ПСВ, «Глазго Рейнджерс», «Фенербахче» и другими.
Адвокат: считаем, что у Нидерландов остаются шансы поехать в Россию