Форвард «РБ Лейпциг» попросил замену в матче с «Бешикташем» из-за шума трибун

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер не выдержал давления трибун в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Немецкий клуб гостил в Стамбуле, где уступил «Бешикташу» (0:2). Тимо Вернер появился на поле в стартовом составе, но на 32-й минуте был вынужден попросить замену.
21-летний футболист не справился с давлением трибун, и из-за шума на стадионе у нападающего возникли проблемы с ушами, пишет Bild. Врачи передали Вернеру беруши, но и они не помогли.
Видео данного эпизода можно посмотреть в YouTube.
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