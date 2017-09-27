Пономарёв: в обороне ЦСКА против «МЮ» выдержит. Защита у нас солидная

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов ЦСКА — «Манчестер Юнайтед», который состоится 27 сентября.
«Думаю, в обороне мы против «Манчестера» выдержим. Защита у нас солидная. А, может, и на контратаке забьём мячишко. Главное – не раскрываться. А то убегут, и всё – труба. Ни за что нам их не догнать. Даже думаю, нужно целенаправленно отдать «Манчестеру» инициативу, середину поля им уступить. Пусть атакуют, а ЦСКА будет пытаться поймать на контратаке. Ребята у нас впереди быстрые и техничные, есть Жамалетдинов, Витиньо. Всё жду, когда Витиньо разыграется. Можем с такой тактикой и обыграть «МЮ» с минимальным счётом», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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