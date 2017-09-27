Созин — о матче «Спартак» — «Ливерпуль»: давно такого футбола в России не видел

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился впечатлением от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем», который состоялся 26 сентября и завершился вничью (1:1).
«Даже не хочется комментировать ошибки в матче «Спартак» — «Ливерпуль», потому что я давно уже такого футбола в России не видел. Высокие скорости, горящие глаза, стопроцентная самоотдача и великолепная атмосфера. Вот это футбол! А мы всё ищем какие-то сплетни. Уже заблудились в «околофутбольных» новостях, а надо просто получать удовольствие.
Конечно, «Спартак» не много атаковал – настолько силён был «Ливерпуль». Но ведь у москвичей полсостава не было — Квинси Промеса, Дениса Глушакова, Зе Луиша и других. Вывод по матчу можно сделать такой: чем больше таких игр будет в России, тем меньше мы будем скалить зубы и говорить об «околофутбольных» делах.
«Спартак» сыграл на максимуме возможностей, которые были у этого состава. И конечно, огромный вклад внесли оба вратаря. Такова их работа, это и отличает их от всех остальных футболистов.
При постоянном давлении защита справлялась. Три момента у ворот «Спартака» были железобетонно, но вратари выручили. Хочу отдельно выделить Коутиньо. Этот парень обыгрывает один в один любого игрока противника. Это, конечно, очень важный аргумент в пользу его таланта. Нет у нас мастеров такого уровня, они не едут к нам и, к сожалению, не растут. Уровень «Ливерпуля» же в целом выше. И я думаю, тот же Промес мало выделялся бы во вчерашнем матче, как он обычно выделяется в чемпионате России», — рассказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.