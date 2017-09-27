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Болельщикам «Ливерпуля» в рамках акции Gentlefan подарили памятные футболки

27 сентября 2017, среда. 11:24 Футбол

Воспитанники академии московского «Спартака» в рамках акции «Gentlefan. Russian warm welcome» подарили болельщикам «Ливерпуля» памятные футболки. Акция состоялась перед началом встречи между российской и английской командами (1:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов в Москве.

На стадионе «Открытие Арена» английским болельщикам вручили футболки красного цвета, на обратной стороне которых была прописана вся хронология встреч между клубами.

В среду акция продолжится на матче Лиги чемпионов между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед». Акцию «Gentlefan» начали в феврале болельщики «Ростова» перед игрой Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Тогда английские фанаты перед игрой в прохладную погоду получили пледы.

Болельщикам «Ливерпуля» в рамках акции Gentlefan подарили памятные футболки

Болельщикам «Ливерпуля» в рамках акции Gentlefan подарили памятные футболки

Болельщикам «Ливерпуля» в рамках акции Gentlefan подарили памятные футболки

Болельщикам «Ливерпуля» в рамках акции Gentlefan подарили памятные футболки

Болельщики «Спартака» устроили масштабный перформанс на матче с «Ливерпулем»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Спартак Болельщики — Футбол Фото
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