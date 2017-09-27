Воспитанники академии московского «Спартака» в рамках акции «Gentlefan. Russian warm welcome» подарили болельщикам «Ливерпуля» памятные футболки. Акция состоялась перед началом встречи между российской и английской командами (1:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов в Москве.
На стадионе «Открытие Арена» английским болельщикам вручили футболки красного цвета, на обратной стороне которых была прописана вся хронология встреч между клубами.
В среду акция продолжится на матче Лиги чемпионов между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед». Акцию «Gentlefan» начали в феврале болельщики «Ростова» перед игрой Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Тогда английские фанаты перед игрой в прохладную погоду получили пледы.
Болельщикам «Ливерпуля» в рамках акции Gentlefan подарили памятные футболки
Болельщикам «Ливерпуля» в рамках акции Gentlefan подарили памятные футболки