Александер-Арнольд: «Ливерпуль» разочарован результатом матча со «Спартаком»

Полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов со «Спартаком» (1:1). Встреча состоялась 26 сентября.
«Если вы посмотрите на наше выступление, то заметите, что «Ливерпуль» с каждым матчем становится всё лучше. Нам не хватает только голов, но и они придут. В матче со «Спартаком» мы создали намного больше моментов, чем соперник, били чаще соперника, но не смогли забить второй гол. Мы разочарованы и возвращаемся домой», — цитирует игрока пресс-служба «Ливерпуля».
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Три «хорошо» и три «плохо» в игре «Спартака» с «Ливерпулем»
«Спартак» заслуживает похвалы, но есть и отрицательные вещи, которые остаются неизменными.