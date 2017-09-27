Аспиликуэта не считает «Челси» одним из фаворитов Лиги чемпионов

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта выразил мнение, что его команду нельзя назвать одним из фаворитов нынешней Лиги чемпионов. Сегодня лондонская команда во втором туре евротурнира сыграет на выезде против «Атлетико».
«Сейчас трудно нас назвать одними из фаворитов на победу в крупнейшем турнире Европы. Мы выигрывали Премьер-лигу в последние годы и доходили до полуфинала в 2014 году, когда проиграли „Атлетико“. Однако пока рано рассматривать нас как фаворитов. Матч с „Атлетико“ будет хорошей проверкой нашего уровня.
Я считаю „Атлетико“ одними из фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Они уже играли в финалах — это команда, которая бьётся до конца. У них один и тот же тренер, и все игроки были собраны вместе ещё до прошедшего лета. Они хорошо знают стиль своей игры и постоянно прогрессируют», — цитирует Аспиликуэту ESPN.