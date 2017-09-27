«Спартак» может быть оштрафован за баннер «УЕФА мафия», который болельщики вывесили во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1). Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Это уже не первый баннер «УЕФА мафия» который вывешивается на еврокубковых матчах. Поэтому у КДК УЕФА уже была практика по рассмотрению таких баннеров. В прошлые разы клубам давали денежные штрафы, а значит, и «Спартак» за этот несогласованный баннер может получить штраф», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Глава КДК РФС: «Спартак» может быть оштрафован за баннер «УЕФА мафия»
Фото: Championat.com
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