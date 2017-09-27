Дриусси: «Зенит» постарается отплатить фанатам хорошей игрой с «Реалом Сосьедад»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с «Реалом Сосьедад». Встреча, на которой ожидается аншлаг, состоится 28 сентября.
«Нам предстоит сложный матч. «Реал Сосьедад» — одна из самых сильных команд в группе, у них много быстрых игроков. Мы будем играть на максимуме своих возможностей и отнесёмся к этой встрече очень серьёзно. Краневиттер рассказывал о нашем сопернике, в Испании эта команда считается очень и очень непростой, советовал отнестись серьёзно к завтрашней встрече.
Лестно, что мне внесли в список лучших игроков по версии французского издания. Но всё, чего ты добьёшься в будущем, это отражение того, как ты работаешь и трудишься. Я намерен прогрессировать дальше.
Учитывая последние матчи, меня не удивляет, что завтра ожидается аншлаг. Поддержка болельщиков помогает нам на поле, мы постараемся отплатить им хорошей игрой», — передаёт слова Дриусси корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — 20:00 мск.
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